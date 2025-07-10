Çamlıdere Belediyesinin ev sahipliği yaptığı 45. Aluçdağı Yağlı Güreşler Festivali 12-13 Temmuz tarihleri arasında başlayacak. Etkinlik 2 gün sürecek olup, gece boyunca çeşitli etkinliklerle ilçe sakinleri doyasıya eğlenecek.

"Yağlı güreşler ile kıyasıya mücadele yaşanacak"

Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan'ın konuya ilişkin ifadeleri ise şöyle: "45. Aluçdağı Yağlı Güreşleri Festivalimiz Başlıyor! Çamlıdere’de gelenek, kültür ve eğlence dolu 3 gün sizleri bekliyor. 11 Temmuz Cuma günü ilçe merkezimizde sünnet şöleni, mevlid programı, mehteran gösterisi, Kamil Bostan Parkı’nda kukla gösterisi ve yöresel konserlerle festivalimiz başlıyor. 12 Temmuz Cumartesi günü geleneksel Sinsin Ateşi ile başlayacak gecemiz, yöresel konserlerle devam edecek ve havai fişek gösterisiyle sona erecek. 13 Temmuz Pazar günü yağlı güreşler ile kıyasıya mücadele yaşanacak. Aynı gün ağalık seçimi yapılacak, seymen ekibi gösterisi sergilenecek, sünnet çocuklarına hediyeler verilecek. Gecenin finalinde ise Mustafa Taş ve Erkal Sorel konserleri sizleri bekliyor. Tüm hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi bu büyük coşkuya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.