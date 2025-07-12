Olay, Yenişehir ilçesi Karasıl Mahallesi’nde yaşandı. Mevsimlik işçilerin konakladığı çadırlarda kalan Ahmet K., çadırına giren yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki boz yılanı fark etti. Yılanı dışarı çıkarmaya çalıştığı sırada sol bacağından ısırılan Ahmet K., yanında bulunan çapa ile yılanı öldürdü. Ardından yılanı bir poşete koyarak İnegöl Devlet Hastanesi’ne gitti.

Hastanede yapılan kontrollerde yılanın zehirsiz olduğu tespit edildi. Tedavi altına alınan Ahmet K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edilmesinin beklendiği öğrenildi.

Olayla ilgili herhangi bir yasal işlem başlatılmazken, yetkililer kırsal alanlarda yaşayan vatandaşları yılanlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.