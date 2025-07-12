Gültepe Mahallesi’nde saat 12.00 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen bir ot yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, yakınlardaki bir fayans fabrikasının deposuna sıçradı. Depodaki malzemelerin tutuşmasıyla yangın daha da büyüdü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak depo tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.