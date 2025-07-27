Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gürsu ve Kestel ilçelerinde devam eden orman yangınlarına ilişkin vatandaşları bilgilendiren bir açıklama yaptı. Rüzgârın etkisiyle kent genelinde kül yağışı görüldüğünü belirten belediye, bu durumun şehir merkezinde aktif bir yangın olduğu anlamına gelmediğini vurguladı.

Halk seferberlik ilan etti ve yangına müdahale etmeye başladı.

Açıklamada, vatandaşlara alınması gereken önlemler konusunda şu uyarılar yapıldı:

Cam ve kapılar kapalı tutulmalı ,

Yanıcı maddeler açıkta bırakılmamalı ,

Solunum rahatsızlığı olan bireyler maske kullanmalı ,

Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalı , Bursa'da katı atık deposunda yangın! İçeriği Görüntüle

Ormanlık alanlara yaklaşılmamalı.

Belediye duyurusunda, “Panik yapılmaması ancak dikkatli olunması önemlidir. Herhangi bir tehlike gözlemlenmesi halinde, durum derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmelidir. Kül yağışı, şehir merkezinde yangın olduğu anlamına gelmez” denildi.

Güncel bilgilendirmelerin sadece resmi kanallar üzerinden takip edilmesi gerektiği de hatırlatıldı.