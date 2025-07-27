Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle çıkan orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ankara Yangın Yönetim Merkezi'nde konuşan Bakan Yumaklı, 28’i ormanlık, 48’i kırsal olmak üzere toplam 76 yangınla mücadele ettiklerini söyledi.

Eymir Gölü’ndeki Yangın Kontrol Altında

Bakan Yumaklı, Ankara ODTÜ Ormanı'nda çıkan yangına saat 12.10 itibarıyla havadan ve karadan hızlı müdahale edildiğini, yangının saat 17.00 itibarıyla kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirtti.

Uşak ve Serik’te Eş Zamanlı Yangınlar

Eymir’deki yangından sadece beş dakika sonra Uşak Sivaslı’da yeni bir yangın başladığını aktaran Yumaklı, müdahalenin hızla yapıldığını ve ekiplerin hazır bulunduğunu kaydetti. Aynı gün saat 14.36'da Antalya Serik’te çıkan orman yangını da akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

Bursa, Kahramanmaraş ve Safranbolu’da Müdahaleler Devam Ediyor

Bursa’nın Harmancık ve Kestel ilçelerinde, Kahramanmaraş Onikişubat’ta ve Karabük Safranbolu’da çıkan yangınlara müdahale sürüyor. Safranbolu'daki yangının bölge koşulları nedeniyle zorlu geçtiğini ifade eden Bakan Yumaklı, burada coğrafi yapının müdahaleyi yavaşlattığını vurguladı.

Gazipaşa ve Silifke’de Yangınlar Büyük Ölçüde Kontrol Altında

Antalya Gazipaşa ve Mersin Silifke’deki yangınların da büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirten Yumaklı, soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

“Tarihin En Sıcak Günlerini Yaşıyoruz”

Meteoroloji verilerine göre Türkiye tarihinde ilk kez 50 derece sıcaklığın aşıldığını hatırlatan Bakan Yumaklı, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. “Orman yangınlarını önlemenin en etkili yolu, yangının hiç çıkmamasıdır”diyen Yumaklı, pikniklerde ve kırsal alanlarda ateş yakılmaması gerektiğini vurguladı.

“Yeşil Vatan Milli Emanetimizdir”

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 7/24 sahada olduklarını belirten Yumaklı, ormanların korunmasının bir vatan görevi olduğunu ifade ederek, “Yeşil Vatan bizim geleceğimizdir, bunu korumak hepimizin sorumluluğudur” dedi.