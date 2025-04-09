Kaza, saat 06.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Bursa-Ankara kara yolu Eski Hal Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Fatih Keteci, idaresindeki 16 S 2136 plakalı işçi servisi minibüsü ile Kestel istikametine ilerlerken, direksiyon hakimiyetini yitirerek alt geçidin duvarına çarptı. Kazada, işçileri almaya gittiği öğrenilen Keteci araçta sıkışarak yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri Keteci'yi, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)