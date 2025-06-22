Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, şu ifadelere yer verdi:

“Futbolda fikir ayrılıkları olacaktır ki bunlar çok doğal. Önemli olan kırmadan kırılmadan ayrılabilmek. Kasımpaşa camiası, gönlüm hep sizinle olacak. Başarılar diliyorum.”

Burak Yılmaz’ın ayrılığı, sezon başında gösterdiği çıkış ve genç teknik adam profiliyle dikkat çeken performansının ardından geldi. Deneyimli futbol adamı, Kasımpaşa’daki ilk teknik direktörlük deneyimiyle Türk futbol kamuoyunun gündeminde yer almıştı.

Yeni adresi merak konusu

Burak Yılmaz’ın ayrılığı sonrası futbol camiasında yeni durağının neresi olacağı sorusu gündeme geldi. Genç yaşına rağmen futbolculuk kariyerinde önemli başarılara imza atan ve teknik direktörlük kariyerine hızlı bir giriş yapan Yılmaz’ın hangi takımı çalıştıracağı merakla bekleniyor.

Futbol da fikir ayrılıkları olacaktır ki bunlar çok doğal, önemli olan kırmadan kırılmadan ayrılabilmek, Kasımpaşa camiası gönlüm hep sizinle olacak.

Başarılar diliyorum. — Burak Yılmaz (@yilmazburak17) June 22, 2025