Stadın tamamlanması için şehirdeki tüm kesimlere çağrıda bulunan Başkan Kıyanç, kulübün sadece sportif bir oluşum olmadığını, Muğla halkının ortak hayalini temsil ettiğini vurguladı:

“Muğlaspor sadece bir futbol kulübü değil. Bu şehrin ortak hayalidir. Biz bunu iki yıldır anlatıyoruz. Üstelik iki yıl üst üste şampiyon olmuş bir kulübüz. Tüm imkansızlıklara rağmen… Şimdi bu kadar yatırım yapılmışken, kimse bizden bu emeği çöpe atmamızı beklemesin. Gerekirse stadı biz yapacağız ama o stat bu sezona yetişecek.”

Kombine ve loca satışlarının da başlayacağını belirten Kıyanç, stat projesine sahip çıkılmasının hem sportif başarı hem de şehir kimliği açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Tecrübeli Kanat Cengiz Ötkün Muğlaspor’da

Öte yandan transfer çalışmalarını sürdüren Muğlaspor, 2. Lig tecrübesi olan 33 yaşındaki sol kanat oyuncusu Cengiz Ötkün’ü kadrosuna kattı. Geçen sezon 68 Aksaray Belediyespor formasıyla 34 maçta 7 gol atan gurbetçi futbolcu, kulüp tesislerinde düzenlenen törenle imzayı attı.

“Bu formayla sahada elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Taraftarlarımızın gurur duyacağı bir takımın parçası olmak hedefim” diyen Ötkün, daha önce İnegölspor, Amed SK, Tarsus İY ve Çorum FK gibi önemli kulüplerde forma giymişti.

İmza töreninde Başkan Vekili Muhammet Ali Bahçeyaka ve Basın Sözcüsü Barış Yayman da hazır bulundu.

Muğlaspor'da Hem Sahada Hem Şantiyede Mesai Başlıyor

Yeni sezona hem sportif hem de altyapı anlamında büyük beklentilerle giren Muğlaspor’da, gözler artık stadın yetişip yetişmeyeceğine çevrildi. Yönetim ise kararlı: “Gerekirse biz kazma kürek tutacağız ama Muğlaspor'u yalnız bırakmayacağız.”