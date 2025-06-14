Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 2015 yılında başlatılan “Çatılara Özgürlük” projesiyle, sanayi tesisleri yenilenebilir enerjiyle üretim yapmaya devam ediyor. Bugüne kadar 327 fabrikadan 99’unun çatısına kurulan güneş enerji santralleri (GES), toplamda 262 milyon kilovatsaat (kWh) elektrik üretti. Proje sayesinde hem enerji maliyetleri düşürüldü hem de çevre dostu üretim hedeflendi.

GES Kurulumlarıyla Hem Tüketim Hem Gelir Sağlandı

Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasanali Gönen, projenin merhum başkan Ali Bahar döneminde başladığını belirterek, “2015 yılında ilk GES kurulmuştu. 2019’da yalnızca 5 fabrikada GES vardı, bugün bu sayı 99’a ulaştı. Toplamda yaklaşık 75 bin kWh kurulu güce ulaşıldı. 9 yılda elde edilen 262 milyon kWh elektriğin 155 milyon kWh'ı sanayicilerimiz tarafından kullanıldı, geri kalan enerji ise şebekeye verilerek gelir elde edildi. 105 milyon kWh şebekeye satılarak sanayicilerimize önemli bir ekonomik katkı sağlandı” dedi.

GES Yatırımı Yapan Fabrikalar Karbon Vergisinden Muaf Olacak

Hasanali Gönen, GES projelerinin çevreci yaklaşımının yanı sıra gelecekte sağlayacağı avantajlara da dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“2030 yılından itibaren Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapan fabrikalar karbon emisyonuna bağlı vergilerle karşı karşıya kalacak. Ancak GES yatırımı yapan sanayi tesisleri bu vergilerden muaf tutulabilecek. Bu yüzden GES projeleri sadece bugünün değil, geleceğin yatırımı olarak da büyük önem taşıyor.”

Yeni GES Projeleri İçin Kapasite İzni Bekleniyor

Antalya OSB’deki mevcut GES kapasitesinin tamamen dolduğunu belirten Gönen, “Şu an elimizdeki tüm kapasiteyi sanayicilerimize sunduk. Yeni yatırım yapmak isteyen firmalarımız sırada bekliyor. Ancak yeni projelerin hayata geçebilmesi için ilgili kurumlardan kapasite artırımı izni bekliyoruz. Bu izin verilirse, çok sayıda yeni GES projesini daha hayata geçirmeye hazırız” dedi.