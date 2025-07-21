Saraybosna'daki Bosna Hersek Federasyonu hükümet binası önünde toplanan maden işçileri, mayıs ve haziran maaşlarını alamadıklarını ve emeklilik koşullarının zora girdiğini belirtti.

Tuzla'daki Kreka Madeni Sendika Başkanı Senad Sejdic, burada yaptığı açıklamada, ülkenin önemli çalışanlarından olan madencilerin hak ettikleri muameleyi görmediğini savunarak, 'İki, üç aydır maaşlar yok. Olanlar da gecikmeli veriliyor. Bu da emeklilik durumumuzu çıkmaza sürüklüyor.' ifadelerini kullandı.

Ulusal medya, madencileri temsil eden bir grubun görüşme için hükümet binasına giriş yaptığını duyurdu.