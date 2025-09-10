ABD’nin Utah eyaletinde, Başkan Donald Trump’ın destekçisi ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk silahlı saldırıya uğradı. Utah Valley Üniversitesi’nde açık alanda konuşma yaptığı sırada gerçekleşen olayda, nereden geldiği belli olmayan bir kurşun Kirk’e isabet etti.

Boyun bölgesine yakın bir noktadan vurulan Kirk’in sağlık durumu hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. ABD medyasında yer alan haberlere göre, saldırıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Turning Point USA’nın kurucusu olan Charlie Kirk, ABD’deki üniversite kampüslerinde öğrencilere muhafazakar fikirleri yaymayı amaçlayan bir organizasyonun lideri olarak biliniyor. Kirk, X sosyal medya platformunda 5,2 milyon, TikTok’ta ise 7,3 milyon kişi tarafından takip ediliyor.

Olayın ardından Başkan Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, “Hepimiz vurulan Charlie Kirk için dua etmeliyiz. Tepeden tırnağa harika bir adamdı. Tanrı onu korusun.” ifadelerini kullandı.

FBI Direktörü Kash Patel de X üzerinden, “Dualarımız Charlie, sevdikleri ve etkilenen herkesle birlikte” paylaşımında bulundu. Ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump destekçisi aktivist için dua ettiğini belirtti.