Bolu’da 21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı büyük yangının davası bugün başladı. İlk duruşmada, acı ve öfke hakim olan salon, mağdur yakınlarının yürek burkan ifadeleriyle sarsıldı. Sekiz evladını otel yangınında kaybetmiş bir baba, gözyaşları içinde “Duygularımı daha fazla tutamıyorum. Usulen konuşma hakkım olmadığını biliyorum ama dayanacak gücüm kalmadı, konuşmak istiyorum” diyerek yaşadığı derin acıyı paylaştı. Bu sözler duruşma salonunu sessizliğe bürürken, mahkeme heyeti mağdur avukatı Yüksel Gültekin’e söz hakkı verdi.

Avukat Gültekin’in konuşması, salonda bulunan herkesin vicdanına dokundu. “Bu dava siyasallaşmamalı. Suç şahsidir ve sorumlular en ağır şekilde cezalandırılmalıdır” diyen Gültekin, oğlunun Boğaziçi Üniversitesi mezunu, gelininin ise ODTÜ mezunu olduğunu ve 18 çocuğa burs verdiğini anlattı. “İki aracı kurtarmak için onlarca insanın yanmasına nasıl göz yumdunuz? Vicdanınız buna nasıl el verdi?” diyerek sorumlulara sert tepki gösterdi ve sahte gözyaşlarını görmek istemediğini belirterek salondan ayrıldı.

Yangın faciasının ardından başlatılan dava kapsamında, otel sahipleri, yöneticiler ve bazı kamu görevlileri “Olası kastla öldürme” ve “Olası kastla yaralama” suçlarından yargılanıyor. Savcılık, sorumlulara ağır hapis cezaları verilmesini talep ediyor. Dava süreci, yangının sebepleri ve sorumluların yargılanması açısından büyük önem taşıyor.