Yeni sezonda 1. Lig’de mücadele edecek olan Bodrum Futbol Kulübü, sözleşmesi sona eren Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusu Enis Bardhi ile resmen yollarını ayırdı. Geçen sezon Süper Lig'de yer alan Bodrum FK, ara transfer döneminde Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Enis Bardhi ile sözleşme yenilemedi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Sözleşme süresini tamamlayan futbolcumuz Enis Bardhi’ye katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin kalan bölümünde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Bodrum FK'da Ne Yapmıştı?

30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Bodrum FK formasıyla Süper Lig’de 15 maça çıktı ve 1 kez gol sevinci yaşadı. Kulüple olan sözleşmesi sona eren Bardhi’nin kariyerine hangi kulüpte devam edeceği ise merak konusu.