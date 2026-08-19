Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un Kadınlar 1'inci Ligi'nde yer alan voleybol şubesi, yeni sezon öncesi genç sporculardan oluşan kadrosuyla Bodrumlu voleybolseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kulübün Gümbet'teki tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde yeni transferler ile geçen sezon kadroda yer alan ve yeni sezonda da yeşil-beyazlı formayı giyecek sporcular bir araya geldi. İmza törenine Bodrumspor Kulübü Başkanı Hadi Türk, başantrenör Adnan Kıstak, kulüp yöneticileri, sporcular ve teknik ekip katıldı.

Yeşil-beyazlı ekip, yeni sezon kadrosuna Brooklyn Olferd, Berfin Öztürk, Defne Kandemir, Beren Akay, Defne Erçoban, İrem Türegün, Meryem Cabbaroğlu, Esra Betül Çetin, Ayça Tokat ve Kardelen Kaya'yı kattı. Geçtiğimiz sezon kadroda yer alan Melisa Sazalan, Beril Karaduman, Gamze Çiftçi ve Anna Kalinovskaya ile de yeni sezonda yola devam edecek olan Bodrum Belediyesi Bodrumspor Voleybol Şubesi, genç ve dinamik kadrosuyla dikkat çekiyor. Yeni sezon hazırlıklarına iddialı bir şekilde başlayan yeşil-beyazlı ekip, Bodrumlu voleybolseverlere heyecan dolu bir sezon yaşatmayı hedefliyor.