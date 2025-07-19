Kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ali Eren İyican ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

2021-2022 sezonunda Bodrum FK kadrosuna katılan genç futbolcu, bu süreçte 1461 Trabzon ve Beykoz Anadolu takımlarına kiralanarak forma giydi. Kulüpten ayrılığıyla birlikte Ali Eren, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Bodrum temsilcisi, yeni sezonda güçlü bir kadro kurma hedefiyle transfer çalışmalarını sürdürüyor.