Olay, saat 17.00 sıralarında Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde bulunan KYK Turgutreis Erkek Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. İddiaya göre, yurtta kalan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler Programı 2'nci sınıf öğrencisi İsmail Caymaz, yurdun 4'üncü katındaki pencereye çıktı. Durumu fark eden arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabalarına rağmen psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Caymaz, kendini boşluğa bıraktı. Yaklaşık 15 metre yükseklikten atlayan Caymaz, AFAD ekiplerinin açtığı şişme yatağın üzerine düşmesine rağmen zemine çarptı. Ağır yaralı olarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Caymaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. (DHA)