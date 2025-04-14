Kentte iki gündür aralıklarla yağan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Bitlis Valiliği tarafından okulların tatil edilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri dikkate alınarak yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla eğitime ara verildiği belirtilen açıklamada, “14.04.2025 günü Bitlis Merkez, Güroymak, Mutki ve Tatvan ilçelerimizin genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumları (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler) ile rehabilitasyon merkezlerinde, Ahlat ilçemizde ise taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

❄️☃️14.04.2025 günü Bitlis Merkez ilçe, Güroymak, Mutki ve Tatvan ilçelerimizin genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumları (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) ile rehabilitasyon merkezlerinde, Ahlat ilçemizde ise taşımalı eğitime bir (1) gün ara verilmiştir.… pic.twitter.com/Mxjt9Af87V — Bitlis Valiliği (@BitlisValiligi) April 13, 2025