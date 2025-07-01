Olay; dün saat 20.30 sıralarında, Kocaeli’nin Darıca ilçesinin Kazım Karabekir Mahallesi Bilgen Sokak’ta meydana geldi. Evine yakın sokakta bisiklet süren 10 yaşındaki Yusuf Mahir Bulut dengesini kaybederek düştü. Bisikletin gidonu karın bölgesine gelen Bulut, ağır yaralandı. Çevredekilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yusuf'tan üzen haber gece yarısı geldi
Yusuf Mahir Bulut, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Bulut, gece saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Yusuf’un, cenazesi otopsi işlemleri için Gebze Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.