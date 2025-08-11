Beşiktaş’ta yapılan tüm transferlerin belli bir planlama ve organizasyon dahilinde yürütüldüğünü belirten Adalı, “Sadece bir sol kanat almak için kimseyi bu takıma getirmeyeceğiz. Sistemimize uyan, oynamak istediğimiz futbola katkı sağlayacak oyuncular almaya çalışıyoruz. Önce takımın iskeletini tamamlayacağız, yarışmacı hale getireceğiz. Sonra genç oyunculara yöneleceğiz. Planlarımız hazır. İddiamızı sürdürecek oyuncuların transferlerini yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Zor bir dönemde göreve geldik”

Göreve geldiklerinden bu yana hem ekonomik hem sportif anlamda yoğun çalıştıklarını vurgulayan Adalı, Balıkesir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı dileyerek sözlerine başladı. Ardından, “Beşiktaş için son derece zor bir dönemde görev başına geldik. Göreve geldiğimizden bu yana da Beşiktaş’ı ekonomik ve sportif hedeflerine ulaştırmak için çok yoğun bir tempoyla çalışıyoruz" dedi.

Dikilitaş Projesi planlandığı gibi ilerliyor

Dikilitaş Gayrimenkul Projesi hakkında da bilgi veren Adalı, “Dikilitaş Projesi planladığımız şekilde ilerliyor... Projenin en başından beri bize desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Altyapıda yeni dönem: “Sürdürülebilir gelişim modeli oluşturuyoruz”

Altyapı yapılanmasına büyük önem verdiklerini belirten Adalı, “Altyapıdan yetişen oyuncuların satışından elde edilecek bedelin belirli bir kısmı altyapıya aktarılacak ve yeni sporcuların yetişmesi için kullanılacaktır. Bu şekilde sürdürülebilir bir gelişim modeli oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

“Geçmişin borçlarını ödüyoruz”

Adalı, geçmiş dönemden kalan borçlarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu:

“16-17 milyon Euro’luk bir ödeme yaptık... Boyko, Utku Yuvakuran, Caner Erkin, Atınç Nukan, Pepe gibi birçok ismin menajerlik ücreti olarak 80 milyon TL üzerinde bir tutarı da önümüzdeki günlerde ödeyeceğiz” dedi.

Transfer politikası net: “32-33 yaşındaki oyuncuya bonservis ödemeyiz”

“Transferlerde hata yapma lüksümüz yok” diyen Başkan Adalı, “32-33 yaşlarında bir oyuncu gelecek olursa da öyle bonservis vererek falan almayacağız. Gelirler, 1 sene oynarlar... Takımımızın halen takviyeye ihtiyacı olduğunun farkındayız” şeklinde konuştu.

“Günü kurtaran transferler yapmayacağız”

“Geçmişte yapılan hatalı transferler büyük bir külfet oluşturuyor” diyen Adalı, “Ben kendimi alkışlatmak istesem, 30-35 yaş aralığındaki oyuncuları buraya doldurur, transferleri çoktan bitirmiş olurdum. Ama bu, günü kurtarmaktan başka hiçbir şeye yaramazdı” ifadelerini kullandı.

Transfer zamanı eleştirilerine yanıt: “Henüz 11 Ağustos’tayız”

Transferlerin geç kaldığı yönündeki eleştirileri yanıtlayan Adalı, “Unutulmasın ki bize şampiyonluk kazandıran Ghezzal ve Rosier, transfer sezonu bitmek üzereyken bu takıma katılmıştı... Şu an daha 11 Ağustos’tayız ve hatırlatıyorum ki biz ilk 11'imize direkt katkı sağlayacak 4 üst düzey oyuncuyu kadromuza kattık” dedi.

“Orta saha kurgumuz şampiyonluk yıllarını andırıyor”

Yeni orta saha kurgusunun geçmiş şampiyonluk dönemlerini hatırlattığını belirten Başkan Adalı, “Ndidi, Orkun ve Rafa üçlüsünün şampiyon olduğumuz sezonlardaki orta saha kurgusuna ne kadar benzer olduğunu göreceksiniz” şeklinde konuştu.

“Scout stratejisinden vazgeçmedik”

Scout transfer politikasında değişim olmadığını vurgulayan Adalı, “Stratejimizde hiçbir değişiklik yok. Önce takımın iskeletini tamamlayacağız, yarışmacı hale getireceğiz. Sonra genç oyunculara yöneleceğiz” dedi.

“Transferde medyada çıkan haberler zarar veriyor”

İmza aşamasına gelen bazı transferlerin basındaki spekülasyonlar nedeniyle sonuçlanmadığını açıklayan Adalı, “Rashford ile hiç ilgilenmedik ama sıkça yazıldı çizildi... Bu iddiaları ortaya atan kişiler ‘Rashford’u istedi ama alamadı’ diye başlıklar atıp, eleştiri yapmaya başladılar” dedi.

Ole Gunnar Solskjaer’e destek: “Haksızlık yapılıyor”

Solskjaer'e sahip çıkan Adalı, “Shakhtar maçında arzulanan Beşiktaş’ı izletemediğimizin bilincindeyiz... Hocaya bu kadar haksızlık yapmanın manası yok... Transferleri tamamlayınca artık top hocada olacak” dedi.

“Jurasek olayı yalnızca buzdağının görünen kısmı”

Taraftarın futbolculara yönelik eleştirilerinde sınırı aşmaması gerektiğini belirten Adalı, “Beşiktaş formasını üzerine giyen her oyuncunun burada kendini iyi hissetmesi, güvende hissetmesi, mutlu olması, ailesinin ve kendisinin rahatlığı bizim vazifemizdir... Bu çocuklara, ailelerine, hayatlarına dilediği gibi dil uzatma haddini kendinde bulanlarla sonuna kadar savaşacağım” dedi.

Hakemlere uyarı: “Beşiktaş’ın alın terinin takipçisiyiz”

Ligin ilk haftasında hakem hatalarının gündeme geldiğini vurgulayan Başkan, “Hakemler karar verirken taraftarımızın dişinden tırnağından artırıp biriktirdiği parayla maça geldiğini, yönetimimizin elinden ne gelirse yapmaya çalıştığını unutmasın” diyerek TFF’ye ve MHK’ye çağrıda bulundu.

“Samimiyetin yerini hesap kitap aldı”

Beşiktaş camiasında birlik ve beraberliğin bozulduğunu belirten Adalı, “Son yıllarda üzülerek gördüğüm bir konu var. Beşiktaş camiası içindeki birlik ve beraberlik yerini kavgaya bırakmış durumda. Samimiyetin yerine hesap kitap geçti” ifadelerini kullandı.

“Beşiktaş’ın geleceği için birlikte hareket edelim”

Başkan Adalı, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:

“Yeni sezonun Beşiktaş için hayırlı olmasını diliyor, şampiyonluklarla dolu güzel günlere döneceğimize yürekten inanıyorum.”