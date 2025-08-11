UEFA Kaleci A Lisansı, kaleci antrenörlüğünde Avrupa’nın en üst seviyesi olarak kabul ediliyor. Bu kursla birlikte, kaleci gelişiminde teknik, taktik, fiziksel ve psikolojik boyutlar ele alınacak. Eğitimler, saha içi uygulamalar ve gerçek maç senaryoları üzerinden ilerleyecek.

Aydemir: “Kaleci Eğitimi Avrupa Standartlarında”

TFF Futbol Gelişim Direktörü Emre Aydemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kaleci antrenörlüğü artık başlı başına bir uzmanlık alanı. Bu kurs sayesinde Türkiye, kaleci eğitiminde Avrupa ile aynı dili konuşur hale geliyor. Modern kalecilik anlayışı ülkemizde daha da gelişecek.”

Thomas: “UEFA ile Tam Uyumlu Bir Adım”

UEFA Türkiye Sorumlusu Martin Thomas ise Türkiye’nin attığı bu adımın, UEFA’nın eğitim vizyonuyla tamamen örtüştüğünü belirterek şunları söyledi:

“Gerçek temelli öğrenme ve performans odaklı yaklaşım modern kaleciliğin temelini oluşturuyor. Türkiye'nin UEFA Kaleci A Kursu'nu düzenlemesi, kaleci antrenörlüğü açısından tarihi bir gelişmedir.”

Boğuşlu: “Düşünce Biçimini Değiştirecek”

TFF Kaleci Departmanı Koordinatörü Ömer Alper Boğuşlu da kursun etkisine değinerek şu açıklamayı yaptı:

“Bu kurs sadece bilgi aktarmıyor, aynı zamanda kaleci antrenörlerinin oyun anlayışını ve düşünme biçimini dönüştürüyor. Karar veren, oyunu yönlendiren modern kaleciler için büyük bir fırsat.”

Kursun Özellikleri:

Tarih: 12-13 Ağustos 2025

Yer: Riva Hasan Doğan Tesisleri

Seviye: UEFA Kaleci A Lisansı

Seviye: UEFA Kaleci A Lisansı

Odak Noktası: Teorik eğitim + saha içi uygulama + performans odaklı gelişim