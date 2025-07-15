Siyah-beyazlı taraftarlar, bu maçta özellikle iki ismi merakla bekliyor: Takıma yeni katılan yıldız isimler Tammy Abraham ve Orkun Kökçü, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görev vermesi halinde ilk kez Beşiktaş formasıyla sahaya çıkacak.

Beşiktaş, daha önce oynadığı iki hazırlık maçında St. Pölten’i 2-0 mağlup etmiş, ardından Admira Wacker ile 1-1 berabere kalmıştı.

Kara Kartal, kampın son hazırlık maçını ise 17 Temmuz Perşembe günü TSİ 19.30’da, Slovakya ekibi Petržalka 1898 ile yapacak. Bu karşılaşma Ergo Arena'da oynanacak.