Kozlu Sahili’nde yaşanan çevre felaketi, Zonguldak’ta yıllarca süren çöp döküm uygulamasının ağır sonuçlarını gün yüzüne çıkardı. 2009 yılında kullanıma kapatılan çöp depolama alanı, 30 yılı aşkın süre boyunca evsel ve tıbbi atıkların kontrolsüz şekilde döküldüğü bir bölgeydi. Aradan geçen yıllara rağmen çöp dağı, hâlâ Karadeniz’in dalgalarıyla denize karışıyor ve sahili kirletiyor.

Tıbbi Atıklar Sahilde: Halk Sağlığı Risk Altında

Sahilde yapılan temizlik çalışmalarına rağmen denizden gelen çöpler, şırınga, serum hortumu ve ilaç şişeleri gibi tıbbi atıkların yeniden kıyıya vurmasına neden oluyor. Emekli vatandaş Mustafa Dikbaş (63), "Deniz dalgaları eski çöpleri alıp tekrar sahile bırakıyor. Geçmişte tıbbi atık da döküldüğü için şırınga ve iğne gibi tehlikeli maddelerle karşılaşıyoruz. Ayağıma paslı iğne battı, hâlâ tedirginim" diyerek yaşanan tehlikeyi dile getirdi.

Çevreciler Temizliyor, Dalgalar Geri Getiriyor

Belediye ekipleri, gönüllü öğrenciler ve çevre grupları tarafından düzenlenen temizlik kampanyaları, çöp dağının sahile etkisini azaltmakta yetersiz kalıyor. Özellikle fırtınalı havalarda dalgaların taşıdığı atıklar, tekrar sahile vuruyor. Sahildeki kirlilik nedeniyle denize girenlerin sayısı düşse de bölge, olta balıkçılığı ve piknikçiler tarafından hâlâ yoğun şekilde kullanılıyor.

Uzmanlar Uyarıyor: Kalıcı Önlem Şart

Uzmanlar ve bölge halkı, çöp dağının kaldırılması ya da denizle arasına set çekilmesi gerektiğini savunuyor. Ancak bugüne dek bu konuda herhangi bir somut adım atılmadı. Zemin aşınımı, çevresel kirlilik ve halk sağlığı riski, sorunun acil çözüm gerektirdiğini gösteriyor.