Beşiktaş, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdüreceği yurt dışı kamp programı kapsamında Avusturya’ya gidiyor. Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde 4-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Bad Erlach kasabasında kamp yapacak. Kulüp, bu süreçte çalışmalarını sürdürecek 35 kişilik kamp kadrosunu da duyurdu.

Açıklanan kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Kaleciler:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Emir Yaşar

Defans oyuncuları:

Jonas Svensson, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Serkan Emrecan Terzi, Mustafa Azem Yortaç, David Jurasek, Tayfur Bingöl, Emrecan Uzunhan

Orta saha oyuncuları:

Rafa Silva, Salih Uçan, Ernest Muçi, Gedson Fernandes, Joao Mario, Elan Ricardo, Keny Arroyo, Amir Hadziahmetovic, Fahri Kerem Ay, Al Musrati, Jean Onana, Kartal Kayra Yılmaz, Demir Ege Tıknaz

Forvet oyuncuları:

Milot Rashica, Can Keleş, Bakhtiyor Zainutdinov, Tammy Abraham, Semih Kılıçsoy, Mustafa Erhan Hekimoğlu

Siyah-beyazlı ekip, kamp süresince hazırlık maçlarıyla yeni sezona güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor.