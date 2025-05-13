11 yıl önce bugün Manisa'nın Soma İlçesinde maden ocağında çıkan yangında 301 madenci hayatını kaybetti. Yaşanan bu olay şirketin ihmal karlığını gözler önüne sererken, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, 11 yıl önce Manisa'nın Soma ilçesinde hayatını kaybeden 301 madenciyi anmayı unutmadı.
Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin yaptığı paylaşımda, "Unutmadık, unutturmayacağız." adı altında şu ifadeleri kullandı; "Unutmadık, unutturmayacağız. Emekleriyle yerin yüzlerce metre altında ekmek mücadelesi veren madenci kardeşlerimizi saygıyla anıyor, hayatını kaybeden 301 madencimize Allah’tan rahmet diliyorum."
Muhabir: Melisa Sapaz