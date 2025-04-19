Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, belediye bünyesinde yarışan Kalecikspor ve Karadenizgücü maçını stadyumda izledi. Kalecikspor, oyuncularına moral veren Başkan Karakoç, ilçe için mücadele veren futbolculara 2'incilik kupasını taktim etti.

"Gençlerin her zaman yanındayız"

Konuya ilişkin paylaşımda bulunan Başkan Karakoç, şu ifadeleri kullandı: Kalecikspor’umuzun Karadenizgücü ile oynadığı maçı tribünden takip ettik. Maç öncesi, 2.’lik kupasını takdim ederken gençlerimizin heyecanına ortak olduk. Sporun ve gençliğin her zaman yanındayız." dedi.