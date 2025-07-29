Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, eşi Belgin Kantarcı’nın sağlık durumuna ilişkin medyada yer alan haberler üzerine bir açıklama yayımladı. Açıklamada, kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı duyduklarını belirten Başkan Kantarcı, eşinin geçirdiği rahatsızlık ve tedavi sürecine dair önemli bilgiler paylaştı.

Belgin Kantarcı'nın, diyabet ve tansiyon gibi kronik rahatsızlıklarına bağlı olarak yaklaşık bir hafta önce sağlık sorunları yaşadığı ve bu süreçte 24 Temmuz Perşembe günü önemli bir operasyon geçirdiği aktarıldı. Operasyonun başarıyla tamamlandığı ve kısa sürede yoğun bakımdan çıkarılarak normal servise alındığı belirtildi.

Ancak ne yazık ki, 27 Temmuz Pazar günü öğle saatlerinde kalp ritim bozukluğu nedeniyle yeniden yoğun bakıma alındığı ifade edildi. Belgin Kantarcı’nın, üç gündür Bodrum’daki özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Başkan Kantarcı, eşi Belgin Kantarcı’nın selamlarını iletirken, dualarını eksik etmeyen tüm dostlara teşekkür etti. Ayrıca, süreci titizlikle yürüten sağlık çalışanlarına, hekimlere ve desteklerini esirgemeyen dostlarına da minnet duygularını dile getirdi.

Yoğun aramalar ve mesajlara zaman zaman yanıt veremediklerini ifade eden Kantarcı, anlayış beklediklerini belirterek şu sözlerle açıklamasını tamamladı: “Sağlıklı, huzurlu ve mutlu günlerle dolu bir yaşam sürmeyi hepimiz için en derin saygılarımızla diliyoruz.”