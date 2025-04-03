Yangın, saat 23.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Bahariye Sokak'taki TIR garajında çıktı. Edinilen bilgiye göre, garaj içerisinde bulunan oto tamir atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yangın, olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası iş yerinde büyük çapta hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: DHA