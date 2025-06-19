Geçtiğimiz yıl vizyona giren "Rüzgâra Bırak" filminde yakaladıkları yüksek enerjileriyle sinemaseverlerden tam not alan Hande Erçel ve Barış Arduç, bu kez televizyon ekranlarına "Aşkı Hatırla" adlı yeni dizileriyle dönüyor. İkilinin başrolü paylaştığı dizi, ilk bölümüyle birlikte izleyiciden büyük ilgi gördü ve sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Romantik drama türündeki "Aşkı Hatırla", yalnızca güçlü senaryosuyla değil, Erçel ve Arduç’un ekranlara yansıttığı derin uyum ve gerçekçi performanslarıyla da dikkat çekiyor. İki ünlü ismin yeniden aynı projede buluşması, hem seyirciler hem de dizi dünyasının yorumcuları tarafından heyecanla karşılandı.

"Aşkı Hatırla", ikinci bir şansın mümkün olup olmadığını sorgulayan kurgusuyla, aşk, geçmiş ve yeniden başlama temalarını etkileyici biçimde işliyor. İzleyiciler, bu yapımı sezonun en dikkat çeken romantik projeleri arasında gösteriyor.

İkilinin yakınlaştığı sahneler ise sosyal medyanın kısa sürede gündemine oturmayı başardı.