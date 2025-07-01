Balıkesirspor, geçen sezon Play-Off finalinde hedeflediği üst lige çıkamamanın ardından teknik direktör İsmail Ertekin’le yollarını ayırmıştı. Yönetim, 48 yaşındaki deneyimli teknik adam Serdar Göçerler ile yeni sezon için prensipte anlaştığını resmi kaynaklardan açıkladı.

Yüz Yüze Görüşmeler ve Detaylı Planlama

Kulüp Basın Sözcüsü Ceyhun Ercan, Göçerler ile iki kez yüz yüze görüşme yapıldığını belirtti. “Tesis altyapısından sözleşme koşullarına kadar tüm detaylar eksiksiz sunuldu. Hocamız tesisleri yerinde inceledi” dedi.

Balıkesirspor’dan Sert Tepki: Profesyonellik Dışı Tutum

Anlaşmanın ardından memleketine dönen Göçerler’in, hafta başında sözleşmeyi imzalayarak göreve başlaması planlanıyordu. Yönetim, güçlü ve inançlı bir kadro oluşturmak için süreci sabırsızlıkla bekliyordu. Ancak Göçerler, kulüp başkanına “ailevi sebepler” gerekçesiyle Balıkesir’e gelemeyeceğini bildirdi. Bu beklenmedik karar, yönetim ve taraftarlar arasında şaşkınlık yarattı. Basın Sözcüsü Ercan, bu kararın “profesyonellik dışı” olduğunu belirtti. Ayrıca kararın, başka kulüplerle gizli görüşmelerin gölgesinde alınmış olabileceği ihtimalinin etik değerler ve güveni zedelediğini vurguladı.

Yönetim Kararlılıkla İlerliyor

Balıkesirspor yönetimi, yaşanan olumsuzluğa rağmen yeni sezona güçlü bir teknik heyetle hazırlanma çalışmalarını sürdürüyor. Taraftarın ve spor camiasının güvenini yeniden kazanmayı hedefliyor.

Taraftarlara Çağrı: Sabır ve Destek

Yönetim, bu süreçte taraftarların sabırlı olmasını ve kulübe destek vermesini istedi. “Profesyonellik dışı tutumu spor kamuoyunun takdirine sunuyoruz” mesajı verildi.

Balıkesirspor’un teknik direktör krizinin ardından yeni bir sayfa açmaya kararlı olduğu bu süreçte, sporseverler gözünü kulübün atacağı yeni adımlara çevirmiş durumda.

Fotoğraf Kaynağı: Zafer Gazetesi