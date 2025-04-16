Bakan Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 2024-2025 balıkçılık av sezonunun "Vira Bismillah" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başlatıldığını ve "Elhamdülillah" diyerek başarıyla tamamlandığını söyledi. Yumaklı, bu sezonda palamut avcılığında yaklaşık 50 bin ton, hamsi avcılığında ise yaklaşık 150 bin ton üretim yapıldığını vurguladı. Palamut avcılığının son yılların en verimli sezonlarından birine dönüştüğünü belirten Bakan Yumaklı, denizlerin bu yıl da bereketini eksik etmediğini ifade etti.

Sürdürülebilir Balıkçılık Hedefiyle Planlı Üretim Başlatıldı

Bu sezon, ilk kez sürdürülebilir balıkçılık amacıyla 7 avcılık türünde planlı üretim uygulamasına geçildi. Yumaklı, "Sezon boyunca attığımız her ağ, sadece rızık değil; sürdürülebilirliğe atılan bir adımdı" diyerek, balıkçılık sektöründe çevre dostu uygulamaların ön planda tutulduğunu belirtti.

Balıkçılara Teşekkür ve Yeni Sezon Hedefi

Bakan Yumaklı, sezon boyunca özverili çalışmalarıyla denizlerin bereketini sofralara taşıyan balıkçılara sonsuz teşekkürlerini iletti. Yumaklı, "Göğsünü denizin sonsuz maviliğine açan, her ağ atışında sofralara umut taşıyan cefakar ve fedakar balıkçılarımıza sonsuz şükranlarımızla. Emeklerinize, alın terinize bin selam olsun" dedi.

2024-2025 sezonu için büyük umutlar beslediklerini dile getiren Bakan Yumaklı, gelecek sezonun da bereketli ve sürdürülebilir bir avcılık dönemi olması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

⚓️ Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ile “Vira Bismillah” diyerek açtığımız 2024-2025 Balıkçılık Av Sezonumuzu “Elhamdülillah” diyerek tamamladık.



⛴️ Bu sezon ilk defa sürdürülebilir balıkçılık hedefiyle 7 avcılık türünde planlı üretime geçtik. Sezon boyunca attığımız her ağ,… pic.twitter.com/1mTed4yg8b Max, Türkiye’de yayın hayatına başlıyor April 16, 2025