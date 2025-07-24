Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınından etkilenen ve Eskişehir ile Afyonkarahisar’daki sağlık tesislerimizde tedavi altına alınan yaralılarımızı ziyaret ettim. Yangınla mücadele ederken yaralanan orman işçilerimizin ailelerine geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Şu anda yalnızca bir yaralımızın tedavisi hastanemizde sürmektedir. Hastamızın genel durumu iyi olmakla birlikte, yoğun bakım ünitesinde yakından takip edilmektedir. Diğer tüm yaralılarımız tedavilerinin ardından taburcu olmuştur. Rabb'im tüm kardeşlerimize acil şifalar versin" ifadelerini kullandı. (DHA)

Kaynak: DHA