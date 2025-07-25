Olay, Karaburun'a bağlı Küçükbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan Murat Güneş ile komşusu Oktay Altınyurt arasında bahçe sulama dolayısıyla tartışma çıktı. İkili arasında yaşanan yaşanan arbedede Oktay Altunyurt evden aldığı tabanca ile defalarca Güneş'e ateş etti. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Güneş kanlar içerisinde yere yığılırken çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. İhbarla beraber olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Oktay Altunyurt'u suç aleti ile birlikte gözaltına aldı, sağlık ekipleri Murat Güneş'e ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ambulansla Karaburun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güneş, yapılan müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı. Güneş'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Öte yandan, Oktay Altunyurt da jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Bahçe sulama kavgası kanlı bitti
İzmir Karaburun'da, husumetli oldukları kaydedilen iki komşu arasında bahçe sulama tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ile vurulan Murat Güneş (50) hayatını kaybetti, şüpheli Oktay Altınyurt (73) ise tutuklandı.
Kaynak: DHA
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