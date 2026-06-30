Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) başvurusu üzerine Cumhuriyetçi Milletin Partisi'nin (CMP) amblemi hakkında karar verdi. Yüksek Mahkeme, CMP'nin kullandığı parti ambleminin CHP'nin amblemiyle karıştırılabilecek derecede benzer olduğuna hükmederek amblemin hükümsüz sayılmasına karar verdi.
Kararda, siyasi partilerin amblemlerinin seçmen nezdinde karışıklığa yol açmayacak şekilde ayırt edici olması gerektiği vurgulanırken, CMP'nin mevcut ambleminin bu şartı karşılamadığı değerlendirildi.
Böylece Anayasa Mahkemesi, CHP'nin itirazını haklı bularak Cumhuriyetçi Milletin Partisi'nin söz konusu ambleminin kullanımını geçersiz kıldı.
Muhabir: Haber Merkezi