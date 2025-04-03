TRT1'in sevilen dizisi "Teşkilat"ın başrol oyuncusu Aybüke Pusat, CHP’nin başlattığı boykot çağrısına destek vermesinin ardından diziden ayrılmıştı. Pusat’a en büyük destek, 6 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Furkan Andıç’tan geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından "Yanındayım gülüm" mesajıyla Pusat’a destek verdi.

Bu paylaşımın ardından Furkan Andıç da TRT tabii’nin yeni dizisi **"Muhabir"**in kadrosundan çıkarıldı. Kararın ardından sosyal medyada büyük yankı uyandıran gelişme, oyuncu çiftin hayranları tarafından geniş çapta tartışılmaya başlandı.

TRT yetkilileri konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, Furkan Andıç’ın projeden çıkarılmasının dizinin geleceğini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Oyuncunun yerine kimin getirileceği ise henüz netleşmedi.

ÇEKİMLERE ARA VERİLDİ

TRT tabii’nin "Muhabir" dizisinde başrol oynayan Furkan Andıç, sete çıktıktan kısa bir süre sonra projeden ayrıldı. Çekimler sırasında yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle saatler sonra işine son verildi.

SO Medya imzalı dizide Andıç’ın iki gün süren çekimlerinin iptal edileceği ve sahnelerinin yeniden çekileceği öğrenildi. Yapım ekibi, oyuncunun yerine yeni bir isim bulunması için çalışmalara başladı.

Furkan Andıç’ın ayrılığı sonrası "Muhabir" dizisinin çekimlerine geçici olarak ara verildi. Dizinin prodüksiyon sürecinin nasıl ilerleyeceği ve Andıç’ın yerine hangi oyuncunun getirileceği ise merakla bekleniyor.

Boran Kuzum, TRT Tabii'nin "Bir Ruh Macerası" Dizisinden Çıkarıldı

Aybüke Pusat'a ve boykot çağrılarına destek veren ünlü oyuncu Boran Kuzum'un, TRT platformu Tabii’de yayımlanacak "Bir Ruh Macerası" dizisinin kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.

Kuzum’un, sosyal medyada yaptığı destek paylaşımının ardından projeden ayrıldığı iddia ediliyor. TRT’nin bu kararı, oyuncunun hayranları arasında büyük bir tepkiyle karşılandı.

Boran Kuzum’un yerine dizinin kadrosuna hangi oyuncunun dahil olacağı henüz açıklanmazken, gelişmeler sektörde geniş yankı uyandırdı.