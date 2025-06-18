Avustralya hükümeti, Ukrayna savaşında yaptırımları delmek için kullanıldığı belirtilen Rusya’ya ait “gölge filo”ya karşı ilk kez yaptırım kararı aldı. Dışişleri Bakanı Penny Wong’un açıklamasına göre, Rusya’nın enerji ihracatını gizlice sürdürebilmek amacıyla oluşturduğu 60 gemi yaptırım listesine alındı.

Bakan Wong, söz konusu gemilerin uluslararası yaptırımları ihlal etmek amacıyla kasıtlı olarak yanıltıcı yöntemler kullandığını ve bu gemiler aracılığıyla Rus petrolü ile diğer yaptırıma tabi ürünlerin yasa dışı şekilde ticaretinin yapıldığını vurguladı.

Avustralya'nın, Rusya’nın bu “gölge filosuna” yönelik ilk doğrudan yaptırımını hayata geçirdiğini belirten Wong, Moskova yönetimini bir kez daha savaşı sonlandırmaya çağırdı.

Batı ülkeleri, özellikle Avrupa Birliği, geçtiğimiz haftalarda benzer adımlar atmıştı. AB, 20 Mayıs’ta Rusya’nın petrol sevkiyatında kullandığı yaklaşık 200 gemiyi kapsayan 17. yaptırım paketini onaylamıştı.

Uzmanlar, Rusya’nın yaptırımları delmek için düşük güvenlikli, yaşlı ve sigortasız tankerlerden oluşan gizli bir “gölge filo” oluşturduğuna dikkat çekiyor. Avustralya’nın aldığı bu karar, küresel yaptırım koordinasyonunun bir parçası olarak öne çıkıyor.