İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın serbest bırakılmasında memnunluk duyduğunu Siyasi tarih, bu tutuklamayı birçok yönüyle ele alıp, sorgulayacağını, ne için yapıldığını, neye hizmet ettiğini, kendi içinde hangi stratejileri barındırdığını ve hiç şüphesiz değerlendireceğini söyledi.

Dervişoğlu “Hürriyet lütuf değildir. Hürriyet, keyfe keder bir iş değildir, Hürriyet piyango hiç değildir!

İşte tam da bu yüzden, bu devran son bulmalıdır. Onu da hep birlikte yapacağız. Kurulan tuzakları bozacak, Zalim devlet zihniyetinden arınıp, Adil devletin temellerini atacağız. Öncelikle, Sayın Ümit Özdağ’a Bir kere daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” dedi.

ASGARİ ÜCRET 29 BİN 850 LİRA OLMALI

Dervişoğlu Asgari ücret, hem çalışanı hem de işvereni zorladığını, ekonominin hiç kimse için refah üretememesinden kaynaklandığını konuşulacak her rakam çalışan için yetersiz, işveren için ise fazla geldiğini belirterek şunları söyledi : O halde yapılması gereken şey bellidir. Devlet vatandaşını bir bütün olarak düşünmelidir. Ücretliye en az insanlık sınırında bir hayat fırsatı vermelidir.

Üreticinin, sanayicinin, esnafın da bu yükle zaten zor bela çevirdiği çarkların Durmasına da müsaade etmemelidir.

Bu lütuf değil haktır. Bu asıl toplumsal bekamızdır. Devlet, bu ücret artışını acilen ve behemahal gerçekleştirmeli, İşverene de bu konuda somut destek vermelidir.

Bizim hesabımız ve önerimize göre de Asgari ücret bugün az 29.850 TL olmalıdır.

Önerimiz budur.

“KURUCU ÖNDER SÖZÜ ORTA OYUNDUR”

Bozguncuların Lozan’a saldıranlarla kolkola girdiğini ileri süren Dervioğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bozgunculuk; Türkiye’nin üniter devlet yapısını hedef alanlara, hamilik yapmaktır. Bozgunculuk; Büyük Türk Milleti’nin yoluna mayınlar döşeyen bir katile, “Kurucu önder” diyecek kadar küçülmektir. Çomak sokuyor dedikleri teker; Milletimizin üzerine doğru ilerleyen bir silindirdir.

Çomak sokuyor dedikleri teker; Devletimizi çiğnemek üzere kurgulanmış bu orta oyunudur. Bu gerçeği görüyor ve bir kez daha haykırıyorum; Lozan’a dil uzatanların, Üniter devlet yapımızı hedef alanların, Milletimizin varlığına ve birliğine kastedenlerin, Milletimizin yoluna mayınlar döşeyenlerin, tekerine çomak sokmaya devam edeceğiz!

Bizim için tek bir kurucu önder vardır, O da, Büyük Türk Milleti’nin kahraman evladı Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’tür.

Evet, İYİ Parti bu oyunu bozacaktır! Müsavat Dervişoğlu ve kader arkadaşları bu ihanete geçit vermeyecektir! Görüyoruz ki, her gün yeni bir cüretle karşımıza çıkıyorlar,

İmralı’daki katil, siyasi partilerle, gazetecilerle, kanaat önderleriyle

Hatta yabancı aktörlerle görüşmek istiyormuş. Millet Meclisi’nde kurulması planlanan komisyonla buluşmak istiyormuş.

Şuna bak şuna!

Bir komisyon kuruldu da bizim mi haberimiz yok? Minareyi çalıp, kılıfını meclise mi hazırlatacaksınız?

O katili meclise getiremediniz, meclisi onun ayağına mı götüreceksiniz?

Bakın açık ve net olarak ifade ediyorum Türk Milletinin iradesini, Öcalan Canisine ve onun örgütü ile uzantılarına İPOTEK ETTİRMEYİZ!

İhanet projelerinizi yaşama geçirmek için kurmayı planladığınız komisyon üzerinden,

Evet-Hayır oylarını dayanak gösterip, İhanetinizi meşrulaştırmanıza yol ve izin vermeyiz!

Bu süreci siz planladınız. Beştepe, Balgat, İmralı, Kandil, DEM, Hüdapar kendi kendinize çalıp oynayın.

Bu oyunda biz yokuz! Bizim komisyonumuz Türkiye ve Türk Milletidir.

Bu saatten sonra da, “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır!”

Yaşasın Türk Milleti!

Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!

Ne Mutlu Türk’üm Diyene!