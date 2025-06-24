Avrupa’nın referans doğal gaz ticaret noktası olan Hollanda merkezli TTF’de (Title Transfer Facility), temmuz vadeli doğal gaz kontratlarında sert bir düşüş yaşandı. Dün megavatsaat başına 40,5 avrodan kapanan kontratlar, bugün güne yüzde 10,1 düşüşle 36,4 avrodan başladı.

Fiyatlardaki gerileme gün içinde de devam etti. TSİ 09.00 itibarıyla doğal gazın megavatsaat fiyatı, kapanışa göre yaklaşık yüzde 12 düşüşle 35,8 avroya kadar geriledi.

Son iki haftadır dalgalı bir seyir izleyen Avrupa gaz piyasası, İsrail ile İran arasındaki gerilim ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin endişelerle yükselmişti. 19 Haziran'da megavatsaat fiyatı 41,9 avroya çıkarak nisan başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Hürmüz Boğazı, küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sine ev sahipliği yapıyor. Bu bölgeden çıkan LNG'nin büyük kısmı Asya ülkelerine gönderilirken, yaklaşık yüzde 15’i Avrupa’ya ulaştırılıyor. Bölgedeki olası bir kriz, Avrupa’nın LNG arzını doğrudan etkileyebileceği için fiyatlar üzerinde önemli baskı oluşturuyor.