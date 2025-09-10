İstanbul Avcılar'da gaz pedalı takılı kaldığı iddia edilen otomobil, park halindeki araca, banka ve iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Yaralanan kimsenin olmadığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, Ambarlı Meydanı'nda ilerleyen otomobil, gaz pedalının takılı kalması üzerine park halinde olan otomobile çarptıktan sonra banka ve ardından buradaki iş yerinin duvarına çarptı. Otomobilde hasara yol açan, bankı yerinden söken, duvarda ise küçük çaplı zarara yol açan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kaza, iş yerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi. Sürücü, düşük hızda giderken gaz pedalının takılı kaldığını söyledi.