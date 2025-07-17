İstanbul, Avcılarda kullandığı kamyonetle bir sokağa dönen şoför, park halindeki bir otomobile çarptı. Kamyonetin şoförü etrafı kontrol ettikten sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Kaza ve sonrası güvenlik kamerası ile görüntülendi.

Olay, Denizköşkler Mahallesi Zafer Caddesi'nde dün gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Kamyonetle seyir halindeki şoför dönüş yaptıktan sonra yol kenarında park halinde olan otomobillerden birine çarptı.

Çarpmanın ardından hızını düşüren şoför, kısa süre çevreye baktıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Kaza nedeniyle park halindeki araçta hasar oluştu. Kaza ve sonrası ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.