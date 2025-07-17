Ankara’nın Altındağ ilçesinde Haber-Sen 2 No’lu Şube öncülüğünde gerçekleştirilen basın açıklamasında PTT emekçileri, promosyon anlaşmasındaki adaletsizliklere ve kamu emekçilerinin ekonomik darboğaza sürüklenmesine karşı ses yükseltti. Açıklamayı Haber- Sen 2 Nol'lu Şube Başkanı Yaşar Polat okudu.

Basın açıklamasında, PTT’de yetkili sendika olan Birlik Haber-Sen’in promosyon görüşmelerindeki etkisiz ve şeffaf olmayan tutumu sert şekilde eleştirildi. Promosyon ihalesine ilişkin kamuoyuna hiçbir bilgilendirme yapılmadığı vurgulanarak, “Kaç bankanın katıldığı, hangi bankanın ne teklif verdiği emekçiler tarafından bilinmemektedir” denildi. Sonuçta Ziraat Bankası ile yapılan anlaşmada kişi başı 66.500 TL gibi düşük bir promosyon miktarına imza atıldığı, bunun da kamu kurumları içinde en düşük promosyonlardan biri olduğu belirtildi.

Açıklamada, promosyon görüşmelerinin şeffaf yürütülmediği, çalışanların taleplerinin yok sayıldığı ve yapılan sözleşmenin emekçiler adına hayal kırıklığı olduğu ifade edildi. “Şeffaflık yoksa, şaibe vardır” denilerek, tüm görüşme detaylarının kamuoyuna açıklanması istendi.

Ekonomik Gerçeklik: Açlık ve Yoksulluk Sınırı

Basın açıklamasında yalnızca promosyon anlaşması değil, aynı zamanda kamu emekçilerinin karşı karşıya bırakıldığı ekonomik koşullar da gündeme getirildi. 2025 Temmuz verilerine göre dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının 85.969 TL'ye, açlık sınırının ise 35.712 TL'ye yükseldiği hatırlatılarak, kamu emekçilerine yapılan %15,57’lik maaş artışının sefalet ücreti olduğu belirtildi.

Hükümetin uyguladığı Şimşek-Erdoğan ekonomi programı eleştirilerek, bu politikaların emeğiyle geçinen milyonları açlığa ve borç sarmalına ittiği, işsizlik fonundan patronlara daha fazla ödeme yapıldığı vurgulandı.

Talepler Net: Adalet, Şeffaflık, Kadro ve Vergi Reformu

Eylemde dile getirilen temel talepler arasında şunlar yer aldı:

Asgari ücrete yılın ikinci yarısında ara zam yapılması

Tüm kamu çalışanı maaşlarının yoksulluk sınırının üstüne çıkarılması

Gıda ürünlerinde KDV’nin sıfırlanması, ÖTV’nin kaldırılması

Gelir vergisinin sabit %15 oranında uygulanması

Tüm taşeron işçilerin kadroya alınması ve güvenceli çalışma koşulları

Performans ve ek ödemelerin maaşa yansıtılması

Eşit işe eşit ücret

Bütün emekçilere 3600 ek gösterge hakkının verilmesi

Ortak Mücadele Çağrısı

Açıklamada, sendika ayrımı yapılmaksızın tüm örgütlü yapılar ortak mücadeleye davet edildi. Bu doğrultuda kurulan Basın Yayın ve Posta Çalışanları Mücadele Platformu üzerinden başlatılan eylem sürecine dikkat çekildi. Genel Müdürlük önünde yapılan basın açıklamaları, yazılı başvurular ve anket sonuçlarının paylaşılmasıyla sürecin şeffaflaştırılması hedefleniyor.

Sendikaya Tepki: "Yetkiyi Veren de, Alan da Biziz"

Birlik Haber-Sen’in emekçileri temsil etmediği ve onların haklarını savunmadığı ifade edilerek, “Yetkiyi veren biz emekçileriz, yetkiyi alacak olan da biziz!” denildi. Emekçilerin en güçlü cevabının bu sendikadan istifa etmek olduğu belirtildi.

Açıklamanın sonunda, tüm PTT emekçileri KESK Haber-Sen çatısı altında birleşmeye ve haklar için omuz omuza mücadeleye çağrıldı. “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganlarıyla eylem son buldu