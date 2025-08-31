30 Ağustos’ta Atatürk’ün fotoğrafının afişlerden silinmesi ve genç teğmenlere getirilen yasaklar büyük tepki çekti. Halkın ortak değeri olan Atatürk’ün ne afişle ne de yasakla küçültülemeyeceği bir kez daha görüldü.

30 Ağustos Zafer Bayramı bu milletin bağımsızlığını dünyaya ilan ettiği gündür. Böyle bir günde yaşananlara bakınca insanın içi sızlıyor. Emniyet’in yaptığı paylaşımda Atatürk’ün, o tarihi Kocatepe fotoğrafından çıkarıldığını gördük. Tepkiler büyüyünce paylaşımı sildiler, yerine yenisini koydular. Ama ne bir özür var ne de doğru düzgün bir açıklama.

Bir fotoğrafı küçültmek, bir görüntüyü silmek kolaydır ama Atatürk’ü toplumun gönlünden silmek mümkün değildir. İnsanların aklına da ister istemez şu soru geliyor: “Neden böyle yapılıyor?” Bu soruya net bir cevap verilmedikçe de şüphe büyüyor.

Sadece afişler meselesi değil bu. Genç teğmenlerin 30 Ağustos’ta sahaya inmesine bile yasak getirilmiş. Aileleriyle kucaklaşmaları, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye haykırmaları istenmiyor. Genç subayına Atatürk’ü unutturmaya çalışan bir anlayış, bu milleti ne kadar tanıyor?

Atatürk bu toprakların ortak değeridir. Onun adı da, hatırası da kimsenin keyfine göre küçültülmez, yok sayılmaz. Çünkü Atatürk bu milletin bağımsızlığının simgesidir.

Bir afişi değiştirebilirsiniz ama tarihi değiştiremezsiniz. Bir fotoğrafı silebilirsiniz ama halkın kalbinden Atatürk’ü silemezsiniz. Ve unutulmasın: Atatürk’e gösterilen saygı, bu millete gösterilen saygıdır.