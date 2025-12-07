Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 7’nci Olağan İl Kongresi için Rize’ye giderek esnaf ziyareti yaptı ve partililere seslendi. Kongrede gündemin ana maddesi asgari ücret, doğum oranındaki düşüş ve terörle mücadele oldu.

“Asgari ücretli en az yüzde 50 zam almalı”

Destici, 2025 Ocak ayında asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zammı eleştirerek şu açıklamayı yaptı:

“2024 yılı enflasyonu yüzde 50 gerçekleşti. Memur ve emeklilere toplamda yüzde 50 zam yapıldı ama asgari ücretliye sadece yüzde 30 verildi. Enflasyon yüzde 50 çıktığına göre asgari ücretli en az yüzde 20 alacaklıdır. 2025 enflasyonu da yüzde 30-31 bekleniyor. Bu nedenle asgari ücret en az yüzde 50 artırılarak 33 bin lira seviyesine getirilmelidir.”

Destici, aksi durumda asgari ücretlinin geçimini sağlamasının mümkün olmadığını vurguladı.

“Nüfusumuz azalıyor, daha radikal tedbirler şart”

Türkiye’de doğum oranındaki düşüşe dikkat çeken Destici, ülkenin son yıllarda hızlı nüfus kaybı yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Son 7 yılda nesli en hızlı kesilen 7 ülke arasındayız, 5’inci sıradayız. Doğum oranı 7 yıl önce 2,08’di, bugün 1,51. 2025 sonunda 1,4’e düşmesi bekleniyor. Bu bir beka meselesidir.”

Destici, aile yılı ilan edilen 2025’in yeterli olmayacağını, daha kalıcı ve kapsayıcı teşviklerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

“PKK tüm unsurlarıyla silah bırakmadan hiçbir adım atılmamalı”

Terörle mücadele konusunda da konuşan Destici, çözüm süreci benzeri girişimlerde iki şartın önemli olduğunu ifade etti: şeffaflık ve toplumsal rıza.

Ancak PKK’nın hâlâ silah bırakmadığını söyleyerek sürece güvenilemeyeceğini belirtti:

“Göstermelik bir silah bırakma oldu ama devamı gelmedi. PKK tüm unsurlarıyla silah bırakmadan, kendini feshetmeden Türkiye’nin yasasında ya da anayasasında en ufak bir değişiklik yapılmamalıdır.”

Destici, PYD-YPG’nin de şartsız olarak Suriye merkezi yönetimine tabi olması gerektiğini vurguladı.