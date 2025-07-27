Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik devam eden rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında üçüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde yapılan operasyonda 3 yeni kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında, kuyumculuk yaptığı belirtilen Kemal A., eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Gökhan Böcek’in inşaat firmasındaki ortağı Metin A., ayrıca eski Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay S. yer aldı.

Soruşturma kapsamında, komisyon karşılığı yurt dışına para transferi yaptığı iddia edilen Kemal A.'nın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek ile teknik takibe takıldığı öğrenildi.

Sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınan Zuhal Böcek’in de soruşturma dosyasına dahil edildiği ve işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Gözaltıların ardından Antalya Emniyeti’nde işlemler başlatılırken, soruşturmanın yeni gözaltılarla derinleşebileceği ifade ediliyor.