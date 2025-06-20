MKE Ankaragücü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

" MKE Ankaragücü’nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a Ziyaret Kulüp Başkanımız Sayın Gazi Ercüment Tekin ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette kulübümüzün mevcut durumu, yeniden yapılanma süreci ve “Yeniden Diriliş” vizyonu ele alındı. Başkanımız, Ankaragücü’nün İmalât-ı Harbiye’den gelen tarihi mirasına yakışır bir kararlılıkla yoluna devam ettiğini vurguladı.

Sayın Mansur Yavaş ise Ankaragücü’nün başkent için taşıdığı öneme dikkat çekerek, her zaman destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. Göğüs forma sponsorluğu, amatör branşlardaki iş birlikleri, loca alımları, büyükşehir belediyesine ait billboard alanları ve altyapı oyuncularımız için saha temini gibi birçok konuda sağladıkları çözüm odaklı yaklaşımları için Sayın Yavaş’a teşekkür ederiz."

MKE Ankaragücü’nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a Ziyaret



Kulüp Başkanımız Sayın Gazi Ercüment Tekin ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti.



Ziyarette kulübümüzün mevcut durumu,… pic.twitter.com/sPp1vJUUUh — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) June 19, 2025