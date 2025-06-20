Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Resmi X Hesabı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" 9-15 Haziran 2025 Tarihinde Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonasında Serbest sitilde mücadele eden alt yapıdan yetişen sporcumuz Avrupa Üçüncüsü Sadık Efe Ateşoğulları’ndan Bronz Madalya 48 kilogramda mindere çıkan Sadık Efe Ateşoğulları, turnuvaya Alman rakibi Adrian Airich’i 7-2 mağlup ederek başladı. Çeyrek finalde Belaruslu Kiryl Nikitsk’i 11-1 teknik üstünlükle geçen Ateşoğulları, yarı finalde Azerbaycanlı Ravan Vugar Hasanzade’ye 6-2 mağlup oldu. Bronz madalya maçında ise Slovak rakibi Attila Hegedus’u 12-0 gibi net bir skorla teknik üstünlükle yenerek bronz madalya kazandı.Tebrik ederiz."

9-15 Haziran 2025 Tarihinde Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonasında Serbest sitilde mücadele eden alt yapıdan yetişen sporcumuz

Avrupa Üçüncüsü 🥉

Sadık Efe Ateşoğulları’ndan Bronz Madalya



48 kilogramda mindere çıkan Sadık Efe Ateşoğulları,… pic.twitter.com/MlQ1kJ0CeE Büyükler Savate Milli Takımı, Çankırı'da kampa girmeye hazırlanıyor! İçeriği Görüntüle June 19, 2025