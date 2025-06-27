MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Gazi Ercüment Tekin ve kulüp yönetimi, Ankara Valisi Vasip Şahin’i makamında ziyaret ederek, görüşmelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında kulübün gelecek vizyonu, altyapı yatırımları ve Ankaragücü’nün başkentle özdeşleşen kültürel mirası üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede, başkentin en köklü spor kulüplerinden biri olan Ankaragücü’nün Ankara’ya kattığı tarihi ve sosyal değerler de Vali Şahin'e aktarıldı.

Ziyaretin sonunda Başkan Tekin, Vali Şahin’e isminin yazılı olduğu özel Ankaragücü formasını hediye etti. Vali Şahin ise nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sarı-lacivertli kulübe yeni sezonda başarılar diledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ankara Valisi Vasip Şahin’e gösterdiği ilgi ve destekten dolayı camia adına teşekkür edildi.