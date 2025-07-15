Mali sıkıntılarla boğuşan ve TFF 2. Lig'e düşen Ankaragücü, kadro yapılanmasında rotasını genç futbolculara çevirdi. Transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle altyapıdan yetişen oyuncularla profesyonel sözleşmeler yapılmaya başlandı.

Kulüpten bugün yapılan açıklamada, altyapıdan gelen 5 genç oyuncunun A takım kadrosuna dahil edildiği ve kendileriyle profesyonel sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Başkent temsilcisi, içinde bulunduğu zorlu süreci genç yeteneklere fırsat vererek aşmayı hedefliyor.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada;

''Altyapımızdan Beş Genç İsimle Profesyonel Sözleşme Kulübümüz, altyapımızda yetişen yetenekli futbolcularımız Turgut Yazgan, Muhammed Bedirhan Karababa, Efe Yiğit Toprak, Barış Berk Kaya ve Mehmet Aydoğan ile profesyonel sözleşme imzalamıştır. Bu önemli adımın hem kariyerlerine hem de kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyoruz.'' ifadelerine yer verildi.

Altyapımızdan Beş Genç İsimle Profesyonel Sözleşme



Kulübümüz, altyapımızda yetişen yetenekli futbolcularımız Turgut Yazgan, Muhammed Bedirhan Karababa, Efe Yiğit Toprak, Barış Berk Kaya ve Mehmet Aydoğan ile profesyonel sözleşme imzalamıştır.



Bu önemli adımın hem kariyerlerine… pic.twitter.com/hQLdwaVQYf — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) July 14, 2025