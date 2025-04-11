Edinilen bilgilere göre, 11 Nisan Cuma (bugün) Ankara Kızılay Yüksel Caddesi'nde Ankara Emek ve Demokrasi güçleri tarafından saat 19:00'da "Tutuklu öğrenciler serbest bırakılsın!" eylemi düzenlenecek. Eyleme üniversiteli öğrencilerin de katılacağı ifade ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından 19 Mart 2025 tarihinde yolsuzluk suçlaması ile gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından ülke genelinde eylemler düzenlenmişti. Düzenlenen eylemlere üniversiteli öğrenciler katılmış, hatta kendi üniversitelerinde eylemlerde düzenlemişlerdi. Bu eylemlerde polis müdahalesi ile karşı karşıya kalan öğrenciler gözaltına alındı. Toplam 300'e yakın öğrenci gözaltına alınırken, bazıları kısa zamanda serbest bırakıldı. Bugüne geldiğimizde ise 102 gencin hala tutuklu olması özellikle öğrencilerin tepkisine neden olmaya devam ediyor.

Bunun üzerine de, öğrenciler ve örgütler eylem düzenlemeye devam ediyor. Yapılan duyurulara göre Ankara Kızılay'da vatandaşlar ve öğrenciler bugün diğer arkadaşları için eylemlere devam edecek.