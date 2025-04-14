ABBAS SATIR

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin, belediye binasının önünde çadır kurup haksız yere işten çıkardığı işçilerin üzerine yürüyüp, sendika temsilcinin yumruklaması olayı, belediyede gerilimi arttırdı.

Belediye binasının önünde toplanan Hizmet-İş Sendikası’na bağlı işçiler ‘Türk Bayrağına, Emeğe Saygı Yürüyüşü” düzenlediler. İşçiler Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’ye seslenerek “Haksız yere işten attığın arkadaşlarımızı derhal işe geri al! Direniş çadırını yıktığın, üyelerimizi yumrukladığın için hem onlardan hem kamuoyundan özür dile” dediler. 21 NİSAN’DA GREV VAR

Altındağ Belediyesi’nde Hizmet-İş Sendikasına bağlı işçiler 21 Nisan’da grev kararı aldılar.Hizmet-İş Sendikası Genel Sekreteri Av. Oğuz Aksoy, Genel Sekreter Yardımcısı Av. Mehmet Yeşilyurt, Şube Başkan ve Yardımcıları, işten çıkarılan işçiler sivil toplum örgütü temsilcileri Altındağ Belediyesi önünde, önce ‘Türk Bayrağına, Emeğe Saygı Yürüyüşü’ düzenledi ve basın açıklaması yaptı.

Genel Sekreter Yardımcısı Av. Mehmet Yeşilyurt, yaptığı açıklamada, Altındağ Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi ek protokolünde sağlanan kazanımların nasıl yok edilmek istendiğini kamuoyuna anlattı. Anti demokratik yöntemler ve mobing uygulamalarıyla Altındağ Belediyesi’nin Ramazan ayında 46 işçinin hukuksuz ve keyfi olarak işten çıkarıldığını hatırlattı.

TİRYAKİ İŞÇİ HAKLARINI VERMEDİ

Yeşilyurt basın açıklamasında şunları söyledi; “2019 Yerel Seçimlerinin ardından göreve gelen belediye başkanı tarafından, 2024 Yerel Seçimleri öncesinde hukuka uygun olarak imzalanan ek protokol, 2024 Yerel Seçimleri sonrası seçilen yeni Başkan Veysel Tiryaki tarafından uygulanmadı. Kazanımlarımız verilmedi. Yapılan eksik ödemelerle ilgili sendikamız tarafından gerekli ihtarlarda bulunuldu. Bu süreçte yeni toplu iş sözleşmesi için sendikamız tarafından yetki alındı. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde belediye yönetimi ek protokolü uygulamayacağını söyledi. Başkan Tiryaki daha önce sendikamızın yaptığı sözleşmede sosyal hak olarak elde ettiğimiz çocuk, bayram, yakacak ve hastalık yardımlarının kaldırılması gerektiği söyledi.

Bizler belediye yönetiminden yeni ücret tekliflerini istedik. Sosyal haklar konusundaki tekliflerini talep ettik. “Yeter ki arkadaşlarımızın ücretlerini iyileştirelim” dedik. Toplu sözleşme görüşme sürecinde yöneticilerimiz veya uzmanlarımıza ücret zammına ilişkin hiçbir teklif yapılmadı.

Son toplantıda belediye başkan yardımcıları tarafından sendikamıza teklif ettikleri ücret, üyelerimizin ek protokolde alacakları ücretten daha düşük bir ücretti. Belediye yönetimi daha da ileriye giderek belediyede asgari ücret ile işçi çalıştırılması teklif edilmiştir.

“TİRYAKİYE SESLENİYORUZ”

Buradan Belediye Başkanına açıkça sesleniyoruz: Haksız yere işten attığın arkadaşlarımızı derhal işe geri al!

Direniş çadırını yıktığın, üyelerimizi yumrukladığın için hem onlardan hem kamuoyundan özür dile!

Akıl tutulmasını bir kenara bırak ve üyelerimizin sesine kulak ver!

Buradan kamuoyuna da ilan ediyoruz: 21 Nisan 2025 Pazartesi günü, HİZMET-İŞ Sendikası olarak Altındağ Belediyesi’nde Grev kararı aldık! Bu alanda bulunan tüm arkadaşlarımız, Pazartesi gününe kadar onurlu duruşlarını ve kararlı direnişlerini sürdüreceklerdir”