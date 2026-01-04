Ankara’da trafik sorununun her geçen yıl derinleştiğini vurgulayan Uluslararası Strateji ve Araştırma Derneği (USAD), başkent için kapsamlı bir yol haritası hazırladı. “Ankara Trafiği Stratejik Eylem Planı” adıyla duyurulan çalışmada, mevcut trafik yükünün azaltılması, ulaşım sistemlerinin verimliliğinin artırılması ve çevresel etkilerin düşürülmesi hedefleniyor.

Eylem planına ilişkin değerlendirmelerde bulunan USAD Kent Trafiği Strateji Uzmanı Ali İmran Erseven, planın Şehir ve Bölge Plancısı Dr. Semih Halil Emür ile birlikte hazırlandığını, akademisyenler ve ulaşım mühendislerinin analiz ve çözüm önerilerinin çalışmaya yön verdiğini ifade etti.

Ankara’da Araç Yoğunluğu Türkiye Ortalamasının Üzerinde

Kasım 2025 verilerine göre Türkiye genelinde 33,3 milyon araç bulunduğunu hatırlatan Erseven, bunların yaklaşık 2,9 milyonunun Ankara’da kayıtlı olduğuna dikkat çekti. Türkiye genelinde her 2,6 kişiye bir araç düştüğünü belirten Erseven, “Ankara’da ise bu oran her 1,5 kişiye bir araç şeklinde. Mega projelerin yoğun olduğu bölgelerde kişi başına düşen araç sayısı 3’e kadar çıkabiliyor” dedi.

Kentte zaman zaman sayısı 500 bine ulaşan deprem bölgesine ait ve kiralık “hayalet araçların” da trafiği ciddi biçimde artırdığını vurgulayan Erseven, bu durumun mevcut altyapıyı zorladığını dile getirdi.

Çevre Yolu ve Raylı Sistem Eksiklikleri Öne Çıkıyor

Ankara’daki trafik sorununun artık kentin ortak gündemi haline geldiğini belirten Erseven, çözüm üretme konusunda yeterli adımların atılmadığını savundu. Öncelikli sorunlardan birinin çevre yolu bağlantıları olduğunu ifade eden Erseven, Keçiören örneğini vererek, “Nüfusu 1 milyona yaklaşan bir ilçenin çevre yoluna sadece iki çıkışı var. Günlük 120 bin araç, bu bağlantıyı yalnızca 6 şerit üzerinden kullanmaya çalışıyor. Alternatif bağlantı yollarının yapılması kaçınılmaz” diye konuştu.

Raylı sistem ağının yetersizliğine de dikkat çeken Erseven, “Nüfusu 10 milyonu aşan ve havalimanına metro bağlantısı olmayan bir Avrupa başkenti yok. Ankara’da bu eksikliğin acilen giderilmesi gerekiyor” dedi.

AVM’ler ve Mega Projeler Trafiği Zorluyor

Kent genelindeki alışveriş merkezlerinin ana arterlerde trafik darboğazları oluşturduğunu belirten Erseven, AVM giriş-çıkışlarının trafik akışına uygun biçimde yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca 10 kat ve üzeri, 7 bin 200 metrekareden büyük tüm projeler için zorunlu Trafik Etki Analizi yapılmasının önemine vurgu yaptı.

Yüksek Hafif Raylı Sistem Önerisi

USAD’ın önerileri arasında Yüksek Hafif Raylı Ulaşım Sistemi de yer aldı. Erseven, Atakule, Anıtkabir, Kızılay ve Ulus gibi yoğun yaya trafiğinin olduğu bölgelerde ücretsiz hizmet verecek bu sistemin toplu taşımayı cazip hale getireceğini, araç kullanımını azaltacağını ve karbon salınımını düşüreceğini ifade etti.

Eylem planının hayata geçirilmesi halinde araç kullanımında yüzde 20–30, trafik yoğunluğunda yüzde 30–35, karbon salınımında ise yüzde 25–40 oranında azalma öngörüldüğü belirtildi.

“2026’da Trafik Daha da Ulaşılmaz Hale Gelecek”

Gerekli önlemler alınmazsa 2026 yılında Ankara trafiğinin daha büyük bir sorun haline geleceğini söyleyen Erseven, yeni stadyum, adliye binası ve çevresindeki mega projelerin trafiği daha da artıracağını ifade etti. Erseven, “Bugün 20 dakikada gidilen bir mesafenin 35–40 dakikaya çıkacağını öngörüyoruz. Veriler, artışın kesintisiz sürdüğünü gösteriyor. Hızlı önlem alınmazsa çok daha zor bir tabloyla karşılaşacağız” dedi.

Ulaşım Master Planı Vurgusu

USAD’ın eylem planında, Ankara’da kişi başına düşen araç sayısının Türkiye ortalamasının yüzde 33 üzerinde olduğu, araçların büyük bölümünün otomobillerden oluştuğu kaydedildi. Çalışmada, Ankara Trafik Master Planı’nın güncellenmesi ve kara yolu, toplu taşıma, yaya, bisiklet ve mikromobiliteyi kapsayan bütüncül bir Ulaşım Master Planı hazırlanmasının zorunlu olduğu vurgulandı.